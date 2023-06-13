بغداد وكربلاء تحتضنان 3 مواجهات اليوم في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ تقام مساء الثلاثاء، ثلاث مواجهات في اليوم الثاني من انطلاق منافسات بطولة غرب اسيا الجارية احداثها في بغداد وكربلاء .

ويحتضن ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد مباراة منتخبي الامارات والاردن في الساعة السادسة والنصف مساءً .

بينما تقام المباراة الثانية على ملعب كربلاء الدولي بين منتخبي ايران وسوريا، عند الساعة الثامنة مساءً .

ويختتم منتخبا اليمن وسلطنة عمان مباريات اليوم الثاني، في المباراة التي ستقام على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد عند الساعة التاسعة والنصف مساءً .

وكانت مباريات اليوم الأول من البطولة انتهت بتعادل العراق والاردن 2-2 ، وفوز فلسطين على سوريا 1-0 ، وفوز سلطنة عمان على لبنان 1-0 .