بغداد ودهوك تستضيفان بطولتين للشابات والبنين للتنس

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الثلاثاء، إقامة بطولتين احداهما للفتيات الشابات في دهوك ، والاخرى للبنين من الفئة دون سن 14 سنة في بغداد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، ان بطولة الشابات ستقام على ملاعب تنس دهوك يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 13 من من شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري.

واضاف ان بطولة البنين تحت سن 14 سنة ستقام في يوم الخميس المقبل الموافق الـ 12 من الشهر الجاري على ملاعب بغداد للتنس .

كما أشار رئيس الاتحاد الى ان، الهدف من اقامة منافسات البنين دون سن 14 سنة هو لاختيار لاعبي المنتخب استعدادا لبطولة تصفيات آسيا التي ستقام في عمان.

وتابع أنه سيتم في ضوء نتائج بطولة الشابات اختيار منتخب الشابات لبطولة غرب آسيا المقررة في دهوك 2025 .