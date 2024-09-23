بغداد ودهوك تحتضنان بطولة الرجال والسيدات للتنس الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الاثنين، عن تحديد أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لانطلاق منافسات بطولتيّ الرجال والسيدات للعبة.

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد عقد اجتماعه الدوري وخرج بعدة مقررات تخص منهاج الموسم الحالي لبطولتيّ الرجال والسيدات، حيث ستقام بطولة المتقدمين الرجال بنظام ثلاثة تجمعات".

وأضاف أن "التجمع الأول سيكون في بغداد يوم الخميس الموافق 31 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ويشمل محافظات بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية وستقام المنافسات في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "الاتحاد قرر إقامة بطولة المتقدمات للسيدات في العاشر شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في محافظة دهوك بإقليم كوردستان".