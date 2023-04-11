بغداد والسليمانية تحتضنان بطولتين للرجال والسيدات بالجمناستك

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للجمناستك عن إقامته بطولتين لاندية العراق للرجال والسيدات في العاصمة بغداد والسليمانية.

وقال نائب رئيس الاتحاد عامر سكران لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد العراقي للجمناستك قرر اقامة بطولة اندية العراق للسيدات في السليمانية للمدة من 30 من الشهر الحالي ولغاية الثاني من ايار المقبل".

واضاف ان "الاتحاد قرر منح اهتماماً خاصاً بفئة النساء والتركيز على التأسيس النسوي، سيما بعد الإهمال الذي شهدته اللعبة في المدة السابقة فيما يخص الانشطة والفرق النسوية".

ولفت إلى ان الاتحاد سيقيم ضمن منهاجه السنوي ايضاً بطولة اندية العراق للرجال في العاصمة بغداد للمدة من 15-19 من شهر ايار المقبل .

واوضح ان البطولة ستقام على نطاق واسع حيث يشهد مشاركة عدد كبير جدا من لاعبي جمناستك العراق سيتم من خلالها تحديد الفائزين بالمراكز الأولى لتمثيل منتخب العراق في الاستحقاقات الدولية الخارجية المقبلة.

وكانت الهيئة العامة قد طرحت الثقة بالرئيس السابق اياد نجف وهيئته الادارية السابقة وانتخبت ادارة جديدة برئاسة وليد كاظم.