بغداد..  إنشاء أكبر مركز رياضي تعليمي في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الرياضية خالد كبيان، يوم السبت، عن حصول موافقة أصولية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إنشاء مركز رياضي تعليمي كبير بأحدث التقنيات والمواصفات العالمية في موقع ملعب الكشافة ومحيطه بالعاصمة بغداد.

وقال كبيان في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المشروع سيشمل العديد من المنشآت الرياضية المتطورة، ومنها ملعب كرة قدم، مسبحان، مضمار ساحة وميدان، بالإضافة إلى قاعات رياضية تخصصية لمختلف الألعاب.

وأكد كبيان أن المشروع يعد الأضخم في الشرق الأوسط، حيث سيضم مجمعًا متكاملًا يحتوي على 36 مكتباً للاتحادات الرياضية، إلى جانب مركز طبي رياضي متطور ومقر لمديرية النشاط المدرسي الرياضي.

ويعد ملعب الكشافة الكائن بمنطقة الوزيرية في بغداد من أقدم ملاعب العراق، حيث تأسس في العام 1931، وكان يسمى بالبلاط الملكي، ويتسع لـ 14 الف متفرج، واحتضن بطولات كبيرة منها كاس العرب عام 1966، إلا أنه يعاني الإهمال وتجاهل الحكومات المتتالية، رغم الاهتمام ببناء ملاعب حديثة وكبيرة في البلاد.