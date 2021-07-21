بغداد.. إقامة مهرجان أبطال العراق للسيارات والدراجات النارية

شفق نيوز/ يقيم نادي العراق للسيارات والدراجات النارية الجمعة المقبل مهرجان ابطال العراق في العاصمة بغداد وافتتاح مسرح حلبة ارينا بابلون بمدينة سندباد لاند في شارع فلسطين مقابل وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة جميع فرق النادي، وهو أول مهرجان لتكريم أبطال العراق.

وقال رائد البياتي رئيس النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن النادي هو الأول من نوعهِ في العراق يُعنى برياضةِ المُحركات، الذي يَجمع بَينَ السيارات والدراجات النارية معًا، وهذا مَا مَعمول بهِ على الصعيدِ العالمي .

واضاف ان "النادي مَفتوح أمام جَميع المواهب الرياضية للعبة في العاصمةِ بغداد والمُحافظات الـ(18) للإنضمام إليهِ مع تَنظيم بطولات مَحلية كبيرة يتمُ من خلالها اختيار المُتميزين منهم لتمثيلِ المُنتخب الوطني في المُشاركات والبطولات الخارجية على المُستوى العربي والقاري والعالمي".

وكان مَجلس إدارة الإتحاد الدولي للدراجاتِ النارية أوصى خلال اجتماعهُ الذي عُقد مُؤخرًا عَبرَ الفيديو "كونفرنس من خلالُ تَطبيق زووم" نتيجة جائحة كوڤيد-١٩، باعتبار نادي العراق للسيارات والدراجات النارية كهيئةٍ وطنيةٍ مُمثلة لرياضةِ الدراجات النارية وأنشطتها في العراق، واعتمادهُ مُمثلًا رسميًا في الجمعيةِ العامة المُقبلة للإتحاد الدولي للدراجات النارية.