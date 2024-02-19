بغداد على موعد غداً لاستضافة بطولة آسيا للقوس والسهم

شفق نيوز/ اعلن مدير عام التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، يوم الإثنين، انطلاق بطولة آسيا للقوس والسهم للرجال والسيدات يوم غدٍ الثلاثاء في العاصمة بغداد عند الساعة السادسة مساءً.

وقال عبد الوهاب لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستحتضنها العاصمة العراقية بغداد للمدة من 20-25 شهر شباط الحالي بدعم حكومي متمثل برئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة الراعية للقطاع الرياضي".

واكد ان "وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع اوعز بتشكيل لجنة عليا برئاسة طالب جابر الموسوي مدير عام دائرة القانونية والادارية والمالية، وكذلك تشكيل لجنة اخرى للاشراف على ملاعب مجمع الشعب الدولي في العاصمة بغداد التي تحتضن البطولة".

وأشار عبد الوهاب، الى "انجاز كل الاجراءات التنظيمية بهذا الصدد واصبح العراق على اتم الجاهزية لاحتضان البطولة".

وتابع، ان "دائرة التربية البدنية والرياضة في الوزارة قامت بتهيئة السكن والامور اللوجستية للوفود وتبنت كافة الامور التنظيمية الاخرى التي تقع ضمن واجباتها".

واشار الى ان "دوائر الوزارة قامت بتنفيذ التعليمات التي تلقتها من وزير الشباب احمد المبرقع الذي واكب الجوانب التنظيمية اولاً باول ولم يتوان في تسخير كل الاحتياجات لانجاح البطولة القارية في العراق".