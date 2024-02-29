بغداد عاصمة للثقافة الرياضية عام 2025

شفق نيوز/ صوت مجلس وزراء الشباب العرب، يوم الخميس، على اختيار بغداد عاصمة للثقافة الرياضية.

وقالت وزارة الشباب والرياضة العراقية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "تتواصل في القاهرة اعمال مجلس ادارة صندوق الانشطة الشبابية والرياضية، واعمال المكتب التنفيذي (70) لمجلس وزراء الشباب العرب، وكذلك اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (47)".

وبينت، أن رئيس وفد العراق وزير الشباب والرياض أحمد المبرقع قدم مشروعا يتضمن استضافة العراق لاجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومكتبه التنفيذي، ولجانه المعاونة للعام 2025، بعد غياب يزيد عن 30 عاماً ، وقد تم التصويت والمصادقة على اختيار بغداد عاصمة للثقافة الرياضية لعام 2025.

وبحس إعلام الوزارة العراقية، فستكون هناك اجندة مناسبة خاصة بالمناسبة من البرامج والانشطة لمدة عام كامل، للاحتفاء ببغداد عاصمة للثقافة الرياضية.

تتواصل في القاهرة اعمال مجلس ادارة صندوق الانشطة الشبابية والرياضية، واعمال المكتب التنفيذي (70) لمجلس وزراء الشباب العرب، وكذلك اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (47)، وقدم رئيس وفد العراق وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد المبرقع مشروع يتضمن استضافة العراق لاجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومكتبه التنفيذي، ولجانه المعاونة للعام 2025، بعد غياب يزيد عن 30 عاماً ، وقد تم التصويت والمصادقة على اختيار بغداد عاصمة للثقافة الرياضية لعام 2025، اذ ستكون هناك اجندة مناسبة خاصة بالمناسبة من البرامج والانشطة لمدة عام كامل، للاحتفاء ببغداد عاصمة للثقافة الرياضية.