بغداد.. ختام مميز لبطولة أندية غرب آسيا للناشئين بالمصارعة الحرة

شفق نيوز- بغداد

اختتمت على بساط قاعة نادي الاعظمية في بغداد، يوم الخميس، منافسات بطولة أندية غرب آسيا للناشئين بالمصارعة الحرة تحت 17 عاماً، التي نظمها اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع الاتحاد العراقي للمصارعة، وبمشاركة واسعة لأندية دول غرب آسيا.

وقد شهدت نزالات البطولة أجواء مثيرة ومستويات فنية عالية قدمها اللاعبون طوال أيام المنافسات، ليتوج فريق نادي طهران الإيراني بالمركز الأول بعد حصوله على 250 نقطة، فيما جاء فريق نادي الديوان العراقي ثانيا برصيد 142 نقطة، وحل نادي الاعظمية العراقي ثالثا بعد أن جمع 127 نقطة.

وفي ختام البطولة، أقيمت مراسيم توزيع الجوائز على اللاعبين والفرق الفائزة وسط أجواء احتفالية عكست نجاح الحدث تنظيميا وفنياً.