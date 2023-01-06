بغداد تنصب شاشات تلفزيونية عملاقة لنقل مباريات خليجي 25

شفق نيوز/ اعلنت امانة بغداد، يوم الجمعة، نصب شاشات تلفزيونية عملاقة في 5 مناطق رئيسية بالعاصمة العراقية لنقل حفل افتتاح ومباريات خليجي 25 في البصرة .

وقال بيان للامانة ان "امين بغداد عمار موسى كاظم وجه بنصب شاشات تلفزيونية عملاقة في مول المنصور وحديقة الامة وساحة الواثق وساحة ابو طيارة في منطقة الدورة وحديقة بغداد في البياع لنقل حفل افتتاح ومباريات خليجي 25 في البصرة ".

واضاف ان "هذه المبادرة تأتي لدعم استضافة العراق لحدث رياضي عربي خليجي مهم ولمشاركة الجمهور العراقي احتفالاتهم بالمناسبة ودعم الفريق الوطني العراقي والفرق الخليجية الاخرى التي تستضيفها البصرة ".