بغداد تضيّف بطولة الاندية العراقية للسباحة الاولمبية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للالعاب المائية، يوم الأربعاء، انطلاق منافسات اندية العراق للسباحات المائية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي خالد كبيان لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في المسبح الاولمبي المغلق في العاصمة بغداد للمدة من 27-28 من شهر نيسان الحالي".

واضاف ان "البطولة ستنطلق في الساعة الرابعة عصرا بمشاركة اندية العراق التي تمثل فرق بغداد والمحافظات العراقية".

واوضح كبيان ان "البطولة ستكون فرصة لسباحينا لاثبات جدارتهم والتنافس على تحقيق المراكز الاولى"، مبيناً ان "الاتحاد العراقي كلف الجهاز الفني للمنتخب لاختيار السباحين المتوجين الافضل لزجهم للمنتخب الوطني لتمثيل العراق في المشاركات الدولية المقبلة".

وكان فريق الجيش حل بالمركز الاول في البطولة الاخيرة بعد ان جمع 274 نقطة، وبالمركز الثاني جاء فريق نادي الشرطة وجمع 264 نقطة، وحلّ فريق الحشد الشعبي بالمركز الثالث برصيد 153 نقطة.