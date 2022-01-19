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بغداد تضيف بطولة أندية العراق للأحداث بالمصارعة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-19T18:13:39+0000
بغداد تضيف بطولة أندية العراق للأحداث بالمصارعة

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الخميس، بطولة أندية العراق بالمصارعة للأحداث وذلك في قاعة الاتحاد بمجمع ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وقال  رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبدالكاظم لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر الفني وعملية الوزن سيسبق  البطولة في قاعة المنافسات ذاتها.

وبين عبد الكاظم، أن منافسات البطولة ستقام لفعاليتي المصارعة الرومانية والحرة حيث ستجرى نزالات المصارعة الرومانية وتعقبه نزالات المصارعة الحرة.

وثمن عبد الكاظم دور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بدعم إتحاد المصارعة، مشيداً بالتسهيلات التي أبداها في إقامة البطولة وتعزيز عمل الاتحاد للعودة الى تحقيق الانجازات في البطولات الدولية المقبلة.

وأشاد عبدالكاظم بموقف اللجنة الأولمبية في تأمين عجلة باص 21 راكباً خصصت للاتحاد لنقل الرياضيين من والى مقرات التمرين ولإستخدامها لمعسكرات المنتخبات الوطنية المحلية.

 

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