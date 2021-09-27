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بغداد تضيف البطولة التنشيطية لكرة السلة وحكم عراقي يقود لقاء في نهائيات اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-27T16:00:53+0000
بغداد تضيف البطولة التنشيطية لكرة السلة وحكم عراقي يقود لقاء في نهائيات اسيا

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، يوم الاثنين، آخر يوم من الشهر الجاري موعداً لتسجيل الفرق الاربع الاوائل للدوري العراقي الممتاز للعبة، ولتحديد موقفها من المشاركة في البطولة التنشيطية قبل انطلاق الدوري الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد يؤكد على تعميمه السابق ان اخر موعد لاستلام طلب المشاركة هو التاريخ المذكور اعلاه حتى نهاية الدوام الرسمي".

وبين انه "خلافا لذلك سيحرم الفريق من المشاركة في البطولة التنشيطية التي يقيمها الاتحاد في قاعة الشعب للالعاب الرياضية ببغداد".

من جانب اخر، اكد العميدي ان "الصافرة العراقية ستكون  مساء اليوم حاضرة في اول مباراة ضمن نهائيات اسيا للنساء، حيث سيقود الحكم الدولي أحمد الشويلي، مباراة الصين تايبه واستراليا ضمن نهائيات اسيا لكرة السلة للسيدات، والتي تقام في المملكة الاردنية الهاشمية، المؤهلة الى كأس العالم للسيدات ٢٠٢٢ في استراليا".

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