بغداد تستعد لإقامة بطولة الأندية المفتوحة للتايكواندو

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الاثنين، ان العاصمة بغداد ستستضيف بطولة الأندية المفتوحة لفئتيّ الناشئين والشباب خلال الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد محمود عباس اللامي، لوكالة شفق نيوز، ان "البطولة المحلية المفتوحة ستقام في العاصمة بغداد للمدة من 21 - 25 من شهر حزيران الجاري بمشاركة واسعة لاندية العراق".

وبين ان "البطولة تندرج ضمن منهاج الاتحاد العراقي للعبة والهدف منها اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب لفئتي الناشئين والشباب بغية إعدادهم لاستحقاقين خارجيين مقبلين".

واضاف اللامي "منتخب العراق لكلا الفئتين سيشارك في بطولة في بطولة العالم المقررة في البوسنة والهرسك نهاية شهر آب المقبل، وفي بطولة آسيا المقررة في لبنان مطلع شهر أيلول المقبل".

وكان المنتخب العراقي للتايكواندو للناشئين والشباب شارك في بطولة العرب الثالثة التي اختتمت في إمارة الفجيرة الإماراتية، وتمكن البطل محمد الصدر من نيل الميدالية الذهبية بفئة الشباب بوزن 68 كغم، بينما خطفت البطلة ميسم ستار ذهبية الناشئات بوزن 59 كغم.