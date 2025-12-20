بغداد تستضيف 5 مباريات مهمة بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز- بغداد

اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم السبت، عن احتضان العاصمة بغداد منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة للرجال.

وقال حبيب علي اللاوندي، رئيس الاتحاد العراقي، لوكالة شفق نيوز، ان منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز تنطلق يوم غد الأحد بإقامة خمس مواجهات.

وأضاف ان قاعتي نادي الصناعة والنادي الارمني ستحتضنان المباربان الخمسة حسب التوقيتات التي تم تحديدها من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد.

وبين رئيس الاتحاد، ان ثلاث مواجهات تقام في قاعة نادي الصناعة تجمع الاولى، فريق المقدادية مع اربيل، ويواجه فريق غاز الجنوب، مصافي الشمال، بينما يلاقي فريق حديثة نظيره الاهوار.

وتابع حديثه قائلاً، ان مباراتين تقامان في قاعة النادي الارمني ضمن المنافسات ذاتها، تجمع الأولى فريق نينوى مع مصافي الوسط، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي الدغارة مع البيشمركة.