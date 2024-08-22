بغداد تستضيف نهائي الدوري الممتاز لكرة اليد والكرخ يمثل العراق آسيوياً

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد إجراء نهائيات الدوري الممتاز في بغداد نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لشفق نيوز ان اللجنة حددت يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 من هذا الشهر لاقامة المنافسات في بغداد لتحديد بطل الدوري الممتاز للموسم 2023-2024.

وبين ان اربعة اندية تأهلت رسميا لدوري النخبة من الدوري الممتاز، وهي: السليمانية، والفتوة، والناصرية، والقاسم .

واشار الى ان المنافسات هي لتحديد المراكز بين الفرق الأربعة التي تأهلت لدوري النخبة العراقي للموسم 2024-2025.

الى ذلك اكد رياض ان الاتحاد الاسيوي لكرة اليد سيجري مساء اليوم قرعة البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري للرجال في قطر والتي تستضيفها دولة قطر في الـ 13 من تشرين الثاني المقبل .

واضاف ان فريق نادي الكرخ سيمثل العراق في المنافسات الاسيوية لكرة اليد، وسيشارك ممثلا عنه في قرعة مساء اليوم .