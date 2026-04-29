بغداد تستضيف نهائيات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بدلاً من النجف

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأربعاء، جدول منافسات المرحلة الختامية من الدوري الممتاز، المقرر انطلاقها غداً الخميس في قاعتي الأرمني والجيش بالعاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "المربع الذهبي النهائي سيقام في بغداد"، مبيناً أن "الاتحاد قرر نقل مكان المنافسات قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة من النجف إلى بغداد، استجابةً لضغط الأندية الأربعة وجماهير الكرة الطائرة التي طالبت بإقامة المباريات في العاصمة".

وأوضح، أن "الجولة الثانية من المربع الذهبي ستشهد مشاركة أربعة أندية هي: مصافي الشمال، مصافي الوسط، أربيل، وغاز الجنوب".

وبين، اللاوندي أن "منافسات اليوم الأول ستنطلق بلقائين، يجمع الأول فريق غاز الجنوب مع أربيل، تليه مواجهة مصافي الوسط أمام مصافي الشمال".

وأضاف أن "المباريات الحاسمة ستستمر حتى يوم السبت المقبل بمعدل مباراتين يومياً بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق ثلاث مواجهات".

يذكر أن ترتيب الفرق بعد الجولة الأولى جاء على النحو الآتي: غاز الجنوب أولاً، يليه مصافي الوسط ثانياً، ثم مصافي الشمال ثالثاً، وأربيل رابعاً.