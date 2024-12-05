بغداد تستضيف لقاء السوبر للكرة الطائرة بين غاز الجنوب وأربيل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عن إقامة مباراة كأس السوبر اليوم الخميس في العاصمة بغداد، بين فريقي غاز الجنوب وأربيل، صاحبي المركزين الأول والثاني في موسم 2023-2024.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي لوكالة شفق نيوز، إن المباراة ستجمع فريقا نادي غاز الجنوب ونادي أربيل، وستقام في الساعة 5:00 مساءً في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد.

وأشار اللاوندي إلى أن المباراة تُقام سنوياً قبل انطلاق الدوري لكل موسم، بين صاحبي المركزين الأول والثاني.

ولفت إلى أن المباراة ستشهد اعتزال لاعب المنتخبات الوطنية ونادي غاز الجنوب، الكابتن صفاء لفته.

وكان الاتحاد العراقي قد أجرى قرعة الدوري الممتاز 2024-2025 يوم السبت الماضي في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات.