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بغداد تستضيف رؤساء اتحادات الخليج في اجتماع حاسم بشأن خليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-21T08:08:25+0000
بغداد تستضيف رؤساء اتحادات الخليج في اجتماع حاسم بشأن خليجي 25

شفق نيوز/ أفادت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الأحد، بانها قدمت طلباً رسمياً لاستضافة اجتماع رؤساء اتحادات الخليج نهاية شهر نيسان المقبل في بغداد.

وقال شامل كامل نائب رئيس التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان التطبيعية دعت ان يكون الاجتماع المقبل لرؤساء اتحاد الخليج في بغداد بدلا من قطر.

وأضاف كامل؛ ان الدعوة تلقت استجابة واستحسان رؤساء اتحاد الخليج كون بغداد أفضل من إقامتها في قطر من ناحية الاقامة الصحية.

واوضح؛ ان سبب استجابة رؤساء الاتحاد الخليج بإقامة الاجتماع في بغداد بدلا من قطر هو لان قطر تُخضع الزائرين لحجر صحي لاسبوعين حالها حال اغلب دول الخليج لكن في العراق سنتمكن من الحصول على استثناءات لعقد الاجتماع مباشرة.

وأشار كامل؛ إلى أن الاجتماع المقبل يعد حاسماً لاتخاذ القرار النهائي لاقامة بطولة خليجي 25 وستتم خلاله مناقشة كافة الجوانب التنظيمية للبطولة الخليجية المقبلة.

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