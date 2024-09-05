بغداد تستضيف دوري النساء لكرة الصالات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن العاصمة بغداد ستحتضن منافسات دوري كرة الصالات النسوي أواخر الشهر الجاري.

وقالت رئيسة اللجنة النسوية رشا طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام بطريقة التجمع والدوري العام، والفرق المشاركة ستخوض مبارياتها بشكل دوري إذ أن كل فريق يلعب مع الفريق الآخر ومن ثم تجمع النقاط ليكون الفائز باللقب هو من جمع أكثر نقاطاً".

‏وبينت أن "العاصمة بغداد ستحتضن منافسات البطولة التي تنطلق في الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بمشاركة سبع فرق عراقية".

وأشارت إلى أن "الأندية التي ستشارك في البطولة هي الزوراء، ونفط ميسان، وفتاة نينوى، وبلادي، والأمواج الموصلي، والتون كوبري، وأكاديمية بنت العراق".

وختمت طالب أن "اللجنة النسوية في اتحاد الكرة ستعقد مؤتمرها الفني الذي يسبق انطلاق البطولة لكشف التعليمات وآلية البطولة للفرق المشاركة في دوري الصالات للموسم 2024-2025".