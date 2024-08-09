بغداد تستضيف بطولتيّ العراق والعرب بالكيوكوشنكاي للشابات والنساء

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي، يوم الجمعة، عن استضافة العاصمة بغداد لبطولة العراق للنساء، حيث سيتم اختيار المنتخب العراقي استعداداً للبطولة العربية المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد عمار عدنان، لوكالة شفق نيوز "ستنطلق يوم غد السبت بطولة العراق للنساء بمشاركه 20 لاعبة يمثلن مختلف أندية العراق".

وأضاف "البطولة تأتي لاختيار منتخب المتقدمات والشابات استعداداً لبطولة العرب التي ستقام ببغداد أيضاً"، مشيراً إلى أن "بغداد ستشهد استضافة أكبر بطولة عربية للنساء للفترة من 4-24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024".

يذكر أن رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي عمار عدنان، فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيوكوشنكاي في الانتخابات الأخيرة التي أقامها الاتحاد العربي.