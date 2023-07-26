بغداد تستضيف بطولة أندية العراق بالتنس في أيلول والوطني "مكافأة" اللاعبين الأوائل

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي المركزي للتنس، اليوم الأربعاء، مطلع شهر ايلول المقبل موعداً لانطلاق بطولة الأندية العراقية للمتقدمين.

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في ملاعب التنس بالعاصمة بغداد"، لافتاً الى ان "الاتحاد قرر السماح بمشاركة المغتربين في البطولة الى جانب اللاعبين المحليين".

وأضاف أنه "في حال حصول اللاعبين على المراكز الأربعة الأولى يحق لمدرب المنتخب الوطني ولجنة المدربين إضافتهم لتشكيلة المنتخب، وفي حال اختلاف الآراء بين المدرب ولجنة المدربين يكون حسم القرار بيد الاتحاد.

وكان فريق نادي الجيش توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للتنس للموسم 2022-2023.