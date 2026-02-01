بغداد تستضيف بطولة المتقدمين للرجال بالتنس

شفق نيوز - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي للتنس، اقامة بطولة المتقدمين للرجال المفتوحة، والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل على ملاعب الاتحاد في العاصمة بغداد .

وقال رئيس الاتحاد، سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، ان البطولة ستقام على ملاعب التنس في مجمع ملعب الشعب الدولي للفترة من 5 ولغاية 8 شباط 2026، بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية والمحافظات.

وأوضح، أن اللجنة المنظمة للبطولة وضعت مجموعة من التعليمات الخاصة بالمشاركة، أبرزها ان تتراوح أعمار اللاعبين المشاركين بين 14 و 30 عاماً، مع السماح بمشاركة أي لاعب حاصل على تصنيف دولي في بطولات "الفيوجر".

وبين العكيلي ان نظام السحبة سيمنع مواجهة لاعبين من المحافظة نفسها في الدور الأول فقط، على أن تنطلق المباريات يومياً عند الساعة العاشرة صباحاً .

كما أشار رئيس اتحاد التنس، إلى أن نظام اللعب سيكون من مجموعتين، كل مجموعة من ستة أشواط، وفي حال تعادل اللاعبين في المباراة الواحدة يتم اللجوء الى شوط كسر التعادل من 10 نقاط يُحتسب كمجموعة فاصلة، أما في حال التعادل في الشوط الواحد، فسيتم حسمه بنقطة واحدة، وعند الوصول الى دور الـ16 ، تكون نهاية الشوط بفارق نقطتين، فيما تُلعب المجموعة الفاصلة من ستة أشواط.

وتابع العكيلي القول، إن المؤتمر الفني الذي يسبق انطلاق البطولة سيُعقد يوم 4 شباط الجاري عند الساعة السادسة مساءً ، في مقر الاتحاد العراقي للتنس داخل مجمع ملعب الشعب الدولي.