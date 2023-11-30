بغداد تستضيف بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم، يوم الخميس، احتضان بغداد بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية.

وقال عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "قاعة نادي الجيش في العاصمة بغداد، ستحتضن منافسات البطولة العربية، التي ستشهد منافسة واسعة بين مصارعي الدول".

وأضاف أن "الاتحاد وإدارة نادي الجيش رتبوا الأمور اللوجستية والفنية لإقامة منافسات البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية المقرر انطلاقها في السادس من كانون الأول المقبل، والتي ستحتضنها قاعة نادي الجيش الرياضي في العاصمة بغداد".

وأوضح عبد الكاظم، أن "رئيس نادي الجيش الكابتن حسن فرحان، أوعز باستنفار جميع كوادر النادي استعداداً لاحتضان البطولة المقررة في قاعة نادي الجيش، وذلك بغية إنجاحها لإثبات أن العراق قادر على احتضان جميع البطولات وبمختلف الألعاب".

وأشار إلى أن "نادي الجيش حريص على تسخير منشأته الرياضية كافة، لاستضافة الفعاليات الدولية والقارية لا سيما بعد التطور الكبير الذي شهدته البنى التحتية للنادي مثل قاعة الألعاب الرياضية والمسبح والقاعات الرياضية".