بغداد تستضيف بطولة العراق للأندية بالتايكواندو

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الأحد، عن إقامة بطولة الأندية العراقية في العاصمة بغداد، بمشاركة أربع فئات عمرية.

وقال رئيس الاتحاد محمود عباس موسى لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستشمل فئات الأشبال، الناشئين، الشباب، والمتقدمين"، مضيفا أن "المنافسات ستقام في بغداد خلال الفترة من 24 إلى 27 من شهر أيلول المقبل، وقد أبلغ الاتحاد الأندية استعداداً للبطولة وتجهيز فرقها قبل انطلاق المنافسات".

وأشار إلى أن "الاتحاد كلّف الكوادر التدريبية بمتابعة البطولة لاختيار المواهب الجديدة واللاعبين المؤهلين للانضمام إلى المنتخب الوطني، بناءً على نتائج هذه المنافسات".