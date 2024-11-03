بغداد تستضيف بطولة العراق للتايكواندو للرجال والنساء
شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الأحد، عن إقامة بطولة الأندية العراقية للرجال والنساء في العاصمة بغداد الشهر المقبل .
وقال رئيس الاتحاد العراقي للتايكوندو محمود عباس لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر إقامة بطولة الأندية العراقية للرجال والنساء في العاصمة بغداد للمدة من 12-14 من شهر كانون الاول المقبل .
وأشار إلى أن الاتحاد بلغ كل أندية بغداد والمحافظات العراقية بغية الاستعداد للبطولة المقبلة التي ستقام لفئات الرجال والسيدات.
وبين عباس أن البطولة فرصة جيدة للاعبين واللاعبات لإثبات جدارتهم للحصول على مراكز متقدمة من أجل تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.
ولفت إلى أن الاتحاد قرر أيضا إقامة دورة تحكيمية لحكام العراق ، الهدف منها تطوير مستويات الحكام واطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة بالتحكيم التي طرأت على قانون اللعبة دولياً .
وتابع أن الاتحاد فسح المجال لحكام العراق للمشاركة والاستفادة من الدورة التي ستقام في بغداد ايضا قبل الانطلاق بطولة الأندية العراقية ، للفترة 28-30 من الشهر الحالي .