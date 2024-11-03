بغداد تستضيف بطولة العراق للتايكواندو للرجال والنساء

شفق نيوز/ ‏أعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الأحد، عن إقامة بطولة الأندية العراقية للرجال والنساء في العاصمة بغداد الشهر المقبل .

‏وقال رئيس الاتحاد العراقي للتايكوندو محمود عباس لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر إقامة بطولة الأندية العراقية للرجال والنساء في العاصمة بغداد للمدة من 12-14 من شهر كانون الاول المقبل .

‏وأشار إلى أن الاتحاد بلغ كل أندية بغداد والمحافظات العراقية بغية الاستعداد للبطولة المقبلة التي ستقام لفئات الرجال والسيدات.

‏وبين عباس أن البطولة فرصة جيدة للاعبين واللاعبات لإثبات جدارتهم للحصول على مراكز متقدمة من أجل تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

‏ولفت إلى أن الاتحاد قرر أيضا إقامة دورة تحكيمية لحكام العراق ، الهدف منها تطوير مستويات الحكام واطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة بالتحكيم التي طرأت على قانون اللعبة دولياً .

‏وتابع أن الاتحاد فسح المجال لحكام العراق للمشاركة والاستفادة من الدورة التي ستقام في بغداد ايضا قبل الانطلاق بطولة الأندية العراقية ، للفترة 28-30 من الشهر الحالي .