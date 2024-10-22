بغداد تستضيف بطولة العراق لـ"تنس الرجال" وأربيل تحتضن تجمّع الشمال

شفق نيوز/ أفاد رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العكيلي، يوم الثلاثاء، بأن الاتحاد العراقي للتنس يقيم بطولة العراق للرجال، تجمعُ (بغداد والجنوب والفرات الاوسط)، يوم السبت المقبل في نادي الصيد.

وقال العگيلي لوكالة شفق نيوز إن "تجمع اربيل والمحافظات الشمالية ستقام في (اكوا بارك)، في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل"، مبينا أن "آخر موعد لتسجيل أسماء المشاركين من الأندية هو يوم الجمعة المقبل".

وأشار إلى أن "نظام البطولة سيكون على شكل مجاميع، كل ثلاثة لاعبين بمجموعة وحسب عدد اللاعبين، وبعدها يكون التسقيط فردي لكي نعطي لكل لاعب فرصة لعب أكثر من مباراة".

وبين أن "التصفيات المؤهلة لدورة غرب اسيا للتنس التي ستحتضنها العاصمة بغداد خلال شهر نيسان 2025، والتي أقامها الاتحاد العراقي للتنس على مدار ثلاثة أيام للاعبي تنس العراق تحت 17 سنة بمشاركة 17 لاعباً يمثلون (بغداد - الفرات الأوسط - الجنوب)، اختتمت في ملاعب تنس بغداد بمجمع ملعب الشعب الدولي".

وتمخضت نتائج المنافسات التأهيلية عن فوز اللاعب احمد مهند المركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية على اللاعب فيصل خالد، بينما جاء اللاعب همام عصام بالمركز الثالث فيما اكتفى اللاعب يزن سيف بالمركز الرابع، وكان المركز الخامس من نصيب فهد سيف، وجاء مصطفى منير بالمركز السادس وعبد الرحمن قاسم بالمركز السابع وعبد الله لؤي بالمركز الثامن، واشرف على البطولة الحكم الدولي الكابتن قيصر جاسب.