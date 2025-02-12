بغداد تستضيف بطولة العراق لتنس الطاولة

شفق نيوز/ تستضيف العاصمة بغداد يوم غدٍ الخميس، بطولة العراق المفتوحة للطاولة، في قاعة المدرسة التخصصية في وزارة الشباب والرياضة بمشاركة الأندية العراقية.

وقال أمين السر في اتحاد تنس الطاولة هيفي طه لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وحسب منهاجه السنوي الذي صوتت عليه الهيئة العامة، حدد مواعيد البطولات، ومنها بطولة العراق المفتوحة للفئات 17 و19 عاماً لكلا الجنسين، فضلا عن منافسات فئة المتقدمات".

واضاف أن "الاتحاد حدد ايضاً موعد انطلاق بطولة العراق المفتوحة للرجال التي ستقام في نهاية شهر شباط الحالي".

وأكد أن "البطولات التي يقيمها الاتحاد ستكون تحت انظار لجان فنية مختصة بغية الوقوف على مدى جاهزية وقدرة اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية، والتعرف على التطور الذي حصل في مجال اللعبة بعد عمل طويل للاتحاد".

يذكر أن الاتحاد العراقي لتنس الطاولة قد أطلق نهاية الأسبوع الماضي منافسات للفئات العمرية لكلا الجنسين بهدف تطوير القاعدة والاهتمام بها ليكونوا اساساً للمنتخبات الوطنية.