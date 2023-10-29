بغداد تستضيف بطولة الجمهورية لكرة السلة للسيدات

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، عن اقامة بطولة الجمهورية للسيدات في العاصمة بغداد شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال المدير الاعلامي للاتحاد عهد فالح لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة السلة صادقَ على اقامة بطولة الجمهورية للسيدات 3x3 بمشاركة منتخبات المحافظات العراقية".

واضاف فالح ان "الاتحاد ابلغ الاتحادات الفرعية في المحافظات لإرسال كتب موافقاتها الرسمية بغية اعتماد منتخباتها ضمن بطولة الجمهورية المقبلة".

واشار الى ان "قاعة الشعب للالعاب الرياضية ستحتضن بطولة الجمهورية للسيدات 3x3 التي حدد موعد إقامتها للفترة من 10-11 شهر تشرين الثاني المقبل".

وأكد أن "البطولة ستكون فرصة للملاك التدريبي للمنتخب الوطني لاختيار اللاعبات الأبرز لتمثيل منتخب العراق في الاستحقاقات الدولية المقبلة". وكان فريق نادي غاز الشمال توج في آب الماضي بلقب بطولة العراق للنساء لكرة السلة التي جرت في اربيل، بعد تغلبه في المباراة الختامية على نادي آكاد عنكاوا بنتيجة (56-54) نقطة.