بغداد تستضيف انطلاق كأس العراق للزوجي بالريشة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

من المرتقب أن تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس العراق للزوجي بالريشة الطائرة للرجال والنساء، في العاصمة بغداد، بمشاركة واسعة تمثل الأندية والمؤسسات الرياضية من مختلف محافظات البلاد.

وقال مدرب المنتخب العراقي للريشة الطائرة، صلاح مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة تقام على قاعة كلية دجلة الجامعة في بغداد، خلال الفترة من 30 حزيران الجاري ولغاية 2 تموز المقبل، بمشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات الأندية والمؤسسات الرياضية العراقية.

وأضاف أن الاتحاد العراقي للريشة الطائرة وجّه الدعوة إلى جميع الأندية والمؤسسات الرياضية للمشاركة في البطولة، مبيناً أن شروط المشاركة تتيح للاعبين واللاعبات ممن أكملوا سن 17 عاماً خوض المنافسات.

وأوضح مهدي أن نظام البطولة يسمح لكل نادٍ بالمشاركة بفريق واحد أو فريقين في منافسات الزوجي، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن منافسات زوجي الرجال وزوجي النساء والزوجي المختلط.

ولفت إلى أن البطولة ستعتمد نظام منح المركز الثالث مكرراً، من دون إقامة مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكد أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب والخامات الجديدة، تمهيداً لضم العناصر المتميزة إلى صفوف المنتخب الوطني وإعدادها للمشاركة في الاستحقاقات والمحافل الدولية المقبلة.