بغداد تستضيف البطولة الأولى من نوعها لكرة اليد.. السوداني يشيد بألعاب القوى العراقية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الخميس، عن موافقة أربعة منتخبات عربية بشكل رسمي للمشاركة في بطولة "زون الشام والخليج" لكرة اليد للناشئين التي ستقام في العاصمة بغداد، فيما أشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنجازات منتخبات ألعاب القوى في بطولة غرب آسيا المقامة بمحافظة البصرة.

وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد كرة اليد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز "لقد أعلنت السعودية والبحرين وسوريا والأردن عن موافقتها على مشاركة منتخباتها لكرة اليد من مواليد 2008 في البطولة الأولى التي سُميت (زون الشام والخليج) والتي يقيمها الاتحاد العربي للعبة".

وأضاف "الاتحاد العراقي سيستضيف البطولة خلال الفترة من 1 حتى 10 تموز/ يوليو المقبل"، مبيناً أن "البطولة مستحدثة وتقام لأول مرة بين منتخبات الدول العربية والهدف منها الاستعداد لبطولة العرب لنفس المواليد".

وبين عبد الرضا أن "الاتحاد العراقي يتوقع ازدياد أعداد المنتخبات المشاركة، وهو بانتظار موافقة الدول العربية الأخرى لإعلان مشاركتها في البطولة الأولى التي ستحتضنها العاصمة العراقية بغداد".

إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تغريدة على حسابه بموقع "X" (تويتر سابقاً)، تابعتها وكالة شفق نيوز، بالإنجازات التي حققها لاعبو ولاعبات منتخبات ألعاب القوى في بطولة غرب آسيا.

وقال السوداني "تحية لأبطال ألعاب القوى وهم يحصدون النتائج المميزة في بطولة غرب آسيا للسيدات والرجال، التي تحتضنها محافظة البصرة بمشاركة عدة دول عربية وآسيوية".

وأضاف أن "استضافة الفعاليات الرياضية العربية والدولية، في بغداد والبصرة و محافظاتنا الحبيبة، تعكس حالة الاستقرار التي يشهدها بلدنا في مختلف المجالات، و تعزز الدعم الحكومي للخطط والبرامج التي وجهنا بها؛ للارتقاء بالقطاع الرياضي بشكل عام".