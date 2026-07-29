بغداد تخصص 100 دونم لإنشاء مقر جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

قرر رئيس مجلس محافظة بغداد، يوم الأربعاء، تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 دونم للاتحاد العراقي لكرة القدم، لإنشاء مقر جديد ومشروع خاص بالفئات العمرية في العاصمة.

وقال الاتحاد في بيان، أن رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني، خصص مساحة 100 دونم، لإنشاء مقر جديد ومتكامل للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى جانب مشروع للفئات العمرية، وذلك خلال لقائه رئيس الاتحاد يونس محمود في مقر رابطة دوري المحترفين.

وأضاف البيان أن المشروع يتضمن إنشاء ملاعب مخصصة للفئات العمرية، بما يسهم في تطوير العمل الإداري والفني، وتعزيز البنية التحتية لكرة القدم العراقية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك ودعم مشاريع الاتحاد المستقبلية، ولا سيما المتعلقة بتطوير الفئات العمرية ورعاية المواهب الكروية.

وأكد رئيس مجلس محافظة بغداد، بحسب البيان، دعم المجلس للمشاريع الرياضية التي تخدم الفئات العمرية وتسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين.