بغداد تحتضن أول بطولة دولية لكرة الهدف

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، اليوم الخميس، استعدادها لاستضافة أول بطولة دولية لكرة الهدف للمكفوفين، وذلك في قاعة الشعب المغلقة قرب ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث الرسمي بإسم اللجنة هشام السلمان لوكالة شفق نيوز، إن بغداد على موعد لانطلاق البطولة الدولية بعد عيد الفطر المبارك، مبينا أن البطولة ستقام للمدة من الرابع وحتى الحادي عشر من شهر آيار المقبل بمشاركة منتخبات مصر وأذربيجان وإيران والأردن اضافة الى البلد المنظم العراق.

وأوضح السلمان، أن البطولة ستفتح بحضور وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ورئيس الاتحاد الدولي لكرة الهدف أورورا زانولي فضلاً عن حضور شخصيات رياضية كبيرة وبتواجد القنوات الاعلامية من قبل الإعلام المحلي والعربي.