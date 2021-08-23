بغداد تحتضن مهرجاناً لاختيار موهوبين من بين 200 لاعب كرة قدم

شفق نيوز/ حددت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، الاحد المقبل، موعداً لافتتاح مهرجان "مراكز الموهبة" لكرة القدم في العاصمة بغداد.

وقالَ نائب رئيس اللجنة الفنية بالهيئة داود العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "حفل افتتاح مهرجان مراكز الموهبة سيقام يوم الأحد المقبل على ملعب الشعب الثاني في بغداد"، مبيناً أن "العديد من الشخصيات الرياضية والمهتمين بشأن كرة القدم العراقية سيحضرون المهرجان".

وأضاف أن هذا المهرجان، "سيكون باكورة عمل المراكز الذي نطمح من وراء تأسيسها اكتشاف اللاعبين الذين يخدمون كرتنا مستقبلاً".

وأضاف، أن "المهرجان مخصص لللاعبين الموهوبين الذين تم اختيارهم منذ عدة أشهر، ويبلغ عددهم حوالي مئتي لاعب".

وأشار العزاوي، إلى أن "أبرز فعاليات المهرجان تطبيق المهارات الأساسية المختلفة وإظهار مواهب اللاعبين وكيفية التحكم بالكرة"، مؤكداً أن "هذه المراكز محطة ستكون مهمة في تأسيس وصقل المواهب لبناء مستقبل رصين لكرة القدم في العراق".