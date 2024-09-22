بغداد تحتضن منافسات دوري كرة الصالات للسيدات غداً

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أن منافسات دوري السيدات لكرة الصالات للموسم 2023-2024 ستنطلق غداً في العاصمة بغداد بمشاركة سبعة أندية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المنافسات ستقام بطريقة الدوري العام من مرحلة واحدة، وتحتضن قاعة نادي الجيش الرياضية المغلقة مباريات الجولة الأولى بإقامة ثلاث مباريات.

وبينت أن فريقا الأمواج وبلادي سيلتقيان في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم غد، تعقبها في الساعة 11 صباحاً مباراة فريقي الزوراء وفتاة نينوى، ثم تختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهة تجمع فريقي أكاديمية بنت العراق وألتون كوبري في الساعة الواحدة ظهراً، بينما سيكون فريق نفط ميسان في حالة انتظار.

وعقد ظهر اليوم الأحد في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، المؤتمر الفني لمنافسات دوري السيدات لكرة الصالات للموسم 2023-2024، بمشاركة ممثلي سبعة أندية عراقية.