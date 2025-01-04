بغداد تحتضن مباريات الملحق و6 أندية تبلغ دور الثمانية للطائرة الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم السبت، عن حسم 6 أندية تأهلها لدور الثمانية من الدوري العراقي الممتاز، وهي الشرطة وغاز الجنوب والبيشمركة ونينوى وأربيل ومصافي الشمال.

وقال رئيس الاتحاد، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد حدد يوم الخميس المقبل موعداً لإجراء منافسات ثوالث المجاميع الثلاث وهي هيت والمقدادية والدغارة لنيل بطاقتين لإكمال عقد الأندية الثمانية المتأهلة للدور المقبل".

وأضاف اللاوندي، أن الاتحاد اختار العاصمة الحبيبة بغداد لاجراء مباريات الملحق يوم الخميس الموافق في الـ9 من الشهر الحالي، مبيناً أن مباريات الملحق تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بنظام دوري لمرحلة واحدة يتأهل منها فريقان لإكمال عقد المتأهلين الثمان.

واحتضنت العاصمة بغداد في قاعتي الصناعة والشرطة مباريات مرحلة الإياب للمجموعة الأولى والثالثة، بينما استضافت قاعة كلية التربية الرياضية في أربيل مباريات المجموعة الثانية.