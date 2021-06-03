بغداد تحتضن ماراثون الدراجات الهوائية المفتوح

شفق نيوز/ تنطلق عصر اليوم الخميس في بغداد بطولة ماراثون الدراجات الهوائية المفتوحة برعاية وزير الشباب والرياضة بمشاركة دراجي العراق.

وقال موفق عبد الوهاب مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة لوكالة شفق نيوز ان الوزارة تنظم البطولة بالتنسيق مع الاتحاد العراقي المركزي للدراجات بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية.

واوضح ان نقطة الانطلاق ستكون من مقر وزارة الشباب والرياضة وسيكون مضمار المجمع الرياضي هو الحاضن للسباق ويقدر بمسافة خمسة كيلومترات.

وبين ان البطولة ستكون مفتوحة لكافة الاعمار ولكلا الجنسين، لافتاً ان المنافسات ستنطلق في تمام الساعة الخامسة عصر الخميس.

يذكر ان اليوم العالمي للدراجات الهوائية هو يوم 3 حزيران-يونيو اذ اعتمدت الأمم المتحدة القرار 272/72 في 12 أبريل 2018 باعتبار 3 يونيو من كل عام يومًا رسميًا عالمياً للأمم المتحدة للتوعية حول الفوائد الاجتماعية المتعددة لاستخدام الدراجة لأغراض النقل والترفيه اضافة الى الرياضة، اعترافا بمزايا الدراجات الهوائية وتعدد استخداماتها، كونها وسيلة نقل مستدامة بسيطة وميسورة ونظيفة ومناسبة للبيئة، ولها تأثير إيجابي على المناخ.