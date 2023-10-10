بغداد تحتضن "أكبر" بطولة اندية العراق بالسباحة الاولمبية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية عن اقامة بطولة اندية العراق المفتوحة للسباحة الاولمبية في مسبح الشعب المغلق بالعاصمة بغداد.

وقال نائب رئيس الاتحاد هاشم الخزرجي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد حدد أواخر شهر تشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق اكبر بطولة للسباحة الاولمبية بمشاركة ما يقارب عشرين نادياً يمثلون اندية بغداد والمحافظات".

واضاف الخزرجي؛ ان "البطولة تقع ضمن منهاج الاتحاد السنوي ويولي الاتحاد اهتماما كبيراً بإقامتها، والتي ستقام في العاصمة بغداد لكافة الفئات العمرية (متقدمين، شباب، ناشئين، اشبال)".

وبين ان "الاتحاد ابلغ كافة الاندية الراغبة بالاشتراك ، لتسليم كتب المشاركة الرسمية مصدقة من إداراتها".

واوضح ان "الهدف من البطولة هو اكتشاف مواهب جديدة سيما من الفئات الصغيرة التي تعتبر قاعدة اللعبة، لاحتضانها وبنائها بشكل صحيح ومن ثم تهيئتها لتمثيل المنتخبات مستقبلاً".

يذكر أن فريق نادي الجيش توج بالمركز الأول فيما حل فريق نادي الحشد الشعبي ثانيا بينما جاء فريق نادي الشرطة ثالثاً في البطولة الاخيرة للمتقدمين التي جرت في بغداد.