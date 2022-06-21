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بغداد تحتضن فعاليات يوم "اليوغا" العالمي بمشاركة هندية.. صور  

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-21T10:58:29+0000
بغداد تحتضن فعاليات يوم "اليوغا" العالمي بمشاركة هندية.. صور  

شفق نيوز/ أحيت وزارة الشباب والرياضة العراقية، الثلاثاء، "اليوم العالمي لليوغا" بمشاركة الوزير عدنان درجال، والسفير الهندي لدى بغداد براشانت بيساي.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوز، مبينة أن عدداً كبيراً من الشباب والمهتمين بلعبة اليوغا، شاركوا في احياء الفعاليات التي اقيمت على قاعة المركز الوطني للموهبة الرياضية في المدينة الشبابية بمقر الوزارة.

ونقل البيان، عن درجال، إن هذا اليوم الذي يوافق  يوم 21 من حزيران من كل عام، هو يوم عالمي باستحقاق، وبتواصل رياضي كبير جدًا، انطلق من جمهورية الهند الصديقة المنبع الحقيقي للعبة إلى أنحاء العالم كافة، والذي بات يدرك مغزى واهمية هذه الرياضة الحيوية، في جانبها البدني والروحي والعلاجي.

وأعرب درجال، عن بالغ شكره للسفير الهندي في بغداد لرعاية هذا التجمع الرياضي والشبابي، مؤكدًا أن رياضة اليوغا تعد تمرينًا بدنيًا وعقليًا وروحيًا وترمز إلى وحدة الجسد والشعور والتركيز العقلي النقي المتكامل بالحكمة، وتساعد على التخلص من الضغوط التي نشعر بها يوميًا، عبر تفريغ ذهننا من أية أفكار لبعض الوقت والتركيز على وضعية اجسامنا وطريقة تنفسنا، لذلك ادعو الجميع الى ممارستها وسنجد أن آثار الضغوط العصبية والعقلية التي نعانيها تتلاشى تدريجياً حتى بعد نهاية جلسة اليوغا.

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