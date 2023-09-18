بغداد تحتضن سوبر الطائرة وتفاصيل جديدة بشأن الدوري الممتاز

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، موعداً لإقامة مباراة كأس السوبر العراقي بين فريقي غاز الجنوب بطل الدوري للموسم الماضي، والوصيف البيشمرگة.

وقال المنسق الإعلامي عباس هندي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد اختار العاصمة بغداد لاحتضان مباراة السوبر بين غاز الجنوب والبيشمركة ، مبينا يعقب المباراة بأيام قليلة انطلاق الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة".

وأضاف هندي، أن "الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عقد اليوم الاثنين، مؤتمراً تداولياً لمناقشة آلية الدوري الممتاز (2023-2024) ، بحضور رئيس الاتحاد حبيب علي الحسيني والسادة الاعضاء إبراهيم مزهر ومناف خليل وممثلي الاندية".

وأوضح أن "الاتفاق جرى أن تكون آلية الدوري الممتاز (دوري عام) بالاتفاق مع الاندية بتقسيم الأندية إلى أربع مجموعات على أن ينطلق الدوري المصاحب مع انطلاق المرحلة الثانية (الثمانية الكبار)".

وختم هندي، بالقول إن "قرعة الدوري الممتاز للموسم 2023-2025، ستجرى منتصف شهر تشرين الاول المقبل بحضور ممثلي الاندية المشاركة في الدوري".

وكان الستار قد أسدل على بطولة الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2022-2023، بتتويج فريق نادي غاز الجنوب باللقب بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق نادي البيشمركة بثلاث اشواط مقابل شوطين.