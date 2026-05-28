بغداد تحتضن ربع نهائي دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة ديار محمد، يوم الخميس، أن مباريات ‫ربع نهائي دوري المحترفين للعبة ستقام مطلع الشهر المقبل في العاصمة بغداد بمشاركة ثمان فرق.

‏وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن الفرق التي حسمت تأهلها إلى دور الثمانية هي الحشد الشعبي، والدفاع الجوي، ودجلة الجامعة، وسابيس، وزاخو، ونفط ميسان، والحلة، وعمال نينوى.

وأشار إلى أن الدور المقبل سيكون حاسماً بخروج المغلوب والفائز سيخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة.

‏وأضاف أن مباراتين تقامان يوم 3 حزيران/ يونيو المقبل في انطلاق مباريات الدور، حيث يواجه في الأولى الحشد الشعبي فريق سابيس، بينما يلاقي في الثانية الدفاع الجوي فريق دجلة الجامعة.

‏وتابع رئيس الاتحاد أن منافسات الدور تتواصل يوم 4 حزيران/ يونيو المقبل بإقامة مباراتين أخيرتين، يواجه في الأولى نفط ميسان فريق عمال نينوى، بينما يلاقي زاخو فريق الحلة.

وكان فريق الدفاع الجوي قد تصدر المجموعة الأولى بعد انتهاء المرحلة الثانية، بينما تصد فريق نفط ميسان المجموعة الثانية بعد نهاية المرحلة الثانية.