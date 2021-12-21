بغداد تحتضن بطولة لـ"كرة الماء"

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي للسباحة، يوم الثلاثاء، نهاية الشهر الجاري موعداً لانطلاق بطولة أندية العراق لكرة الماء بمشاركة تسعة اندية في مسبح الشعب المغلق ببغداد.

وقال امين سر الاتحاد هاشم محمد الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، ان البطولة هي خلاصة نشاطات الاتحاد الحالي حيث كثف من البطولات الداخلية والمشاركات الخارجية لهذا العام بهدف تطوير قدرات المدربين والإداريين من خلال الدورات أيضا.

وأشار إلى أن البطولة تعد آخر انشطة الاتحاد لهذا الموسم، مبينا ان الاتحاد اقام عدة بطولات منها بطولة اندية العراق بالسباحة الأولمبية مرتين وبطولة اندية العراق بالسباحة الطويلة وأيضا بطولة اندية العراق بالقفز للماء ومهرجان البراعم وآخرها بطولة اندية العراق نهاية الشهر الجاري.

وبين أن الاتحاد شارك بالبطولة العربية للمجرى القصير التي أقيمت في مدينة أبو ظبي وتمكن لاعبونا من تحقيق ستة اوسمة ملونة.

ولفت الخزرجي الى ان الاتحاد اجرى الاختبارات للاعبيه وتم تسجيل ارقاما قياسية للعراق عن طريق السباحين احمد علاء، واحمد عقيل في بطولة العالم للمجرى القصير التي أقيمت أيضا في أبو ظبي.