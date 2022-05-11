سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اطلاق بطولة الجودو في بغداد والعراق يحصد اربع ميداليات بيومها الأول

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-11T16:53:31+0000
اطلاق بطولة الجودو في بغداد والعراق يحصد اربع ميداليات بيومها الأول

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأربعاء، بطولة "بغداد السلام" الدولية للجودو بنسختها الأولى على قاعة الشعب المغلقة وسط العاصمة العراقية.

وتشارك في البطولة 8 دول هي إيران والمغرب وتونس وبلجيكا والأردن وسوريا وفلسطين، إضافة إلى البلد المضيف العراق.

وذكر المراسل الرياضي، لوكالة شفق نيوز، أن اللاعب العراقي "سوران صباح" أحرز في اليوم الاول، الميدالية البرونزية لوزن 81 كغم، كما احرز اللاعب العراقي "حمزة صبيح" ميدالية برونزية ثانية لوزن 81 كغم.

كما حصل اللاعب العراقي "حسين علي" الميدالية البرونزية لوزن 90 كغم، وكذلك حصل اللاعب العراقي "علي حسن عطا الله" على الميدالية البرونزية لوزن 100 كغم.

related

بغداد تستضيف البطولة العربية الأولى بالملاكمة للناشئين

Date: 2019-09-03 16:51:14
بغداد تستضيف البطولة العربية الأولى بالملاكمة للناشئين

قرعة بطولة الاندية العربية للجودو تضع العراق أمام مصر الثلاثاء المقبل

Date: 2021-09-11 11:00:10
قرعة بطولة الاندية العربية للجودو تضع العراق أمام مصر الثلاثاء المقبل

بعد انقطاع دام 21 عاماً.. بغداد تحتضن بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج

Date: 2022-03-06 19:18:56
بعد انقطاع دام 21 عاماً.. بغداد تحتضن بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج

اتحاد الجودو العراقي يتعاقد مع مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات الوطنية

Date: 2021-11-16 06:23:13
اتحاد الجودو العراقي يتعاقد مع مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات الوطنية

ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

Date: 2020-12-04 09:32:06
ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

تفوق على أكثر من 7 آلاف متسابق.. عداء عراقي يخطف "ذهبية" ماراثون بيروت

Date: 2021-11-16 14:09:23
تفوق على أكثر من 7 آلاف متسابق.. عداء عراقي يخطف "ذهبية" ماراثون بيروت

المنتخب العراقي يقسو على ضيفه النيبال بسداسية ودية

Date: 2021-05-29 18:35:15
المنتخب العراقي يقسو على ضيفه النيبال بسداسية ودية

العراق يحرز أول ميدالية في بارالمبياد طوكيو

Date: 2021-08-29 05:57:16
العراق يحرز أول ميدالية في بارالمبياد طوكيو