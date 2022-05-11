اطلاق بطولة الجودو في بغداد والعراق يحصد اربع ميداليات بيومها الأول

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأربعاء، بطولة "بغداد السلام" الدولية للجودو بنسختها الأولى على قاعة الشعب المغلقة وسط العاصمة العراقية.

وتشارك في البطولة 8 دول هي إيران والمغرب وتونس وبلجيكا والأردن وسوريا وفلسطين، إضافة إلى البلد المضيف العراق.

وذكر المراسل الرياضي، لوكالة شفق نيوز، أن اللاعب العراقي "سوران صباح" أحرز في اليوم الاول، الميدالية البرونزية لوزن 81 كغم، كما احرز اللاعب العراقي "حمزة صبيح" ميدالية برونزية ثانية لوزن 81 كغم.

كما حصل اللاعب العراقي "حسين علي" الميدالية البرونزية لوزن 90 كغم، وكذلك حصل اللاعب العراقي "علي حسن عطا الله" على الميدالية البرونزية لوزن 100 كغم.