بغداد تحتضن بطولة اندية العراق لكرة الماء

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الثلاثاء، في قاعة الشعب بالعاصمة بغداد بطولة اندية العراق لكرة الماء بمشاركة تسعة فرق تمثل العاصمة وبعض المحافظات.

وقال أمين سر الاتحاد العراقي للسباحة محمد الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن بطولة اندية العراق هي آخر نشاطات اتحاد السباحة، مبيناً أن البطولة تسهم في تحقيق العديد من الأهداف أهمها الاحتكاك فضلاً عن الاطلاع على المستويات الفنية بغية الكشف عن المواهب تمهيداً لضمها لصفوف المنتخبات العراقية.

وأضاف الخزرجي، أن اتحاد السباحة أقام العديد من البطولات أهمها بطولة اندية العراق للسباحة الأولمبية مرتين وبطولة اندية العراق بالسباحة الطويلة فضلاً عن بطولة العراق للقفز للماء، وكذلك نظم وبنجاح كبير مهرجاناً للبراعم .

وتابع امين السر، أن السباحة العراقية شاركت في البطولة العربية التي أقيمت في دولة الامارات حيث تمكن ابطالنا من تحقيق ستة اوسمة ملونة، لافتاً إلى أن بطولة العالم شهدت تسجيل ارقاماً قياسية للعراق عن طريق السباحين احمد علاء واحمد عقيل في البطولة التي استضافتها مدينة أبو ظبي في دولة الامارات العربية.