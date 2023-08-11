بغداد تحتضن بطولة المتقدمين المفتوحة للتنس أيلول المقبل

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الجمعة، عن إقامة بطولة المتقدمين المفتوحة الثالثة في العاصمة بغداد منتصف شهر أيلول المقبل.

وقال عضو الاتحاد، مدير البطولة، عمار حافظ لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد قرر ان تقام بطولة المتقدمين المفتوحة على ساحات ملعب الشعب الدولي للتنس في العاصمة بغداد ، في الرابع عشر من شهر ايلول المقبل بمشاركة واسعة لأبرز لاعبي العراق.

وأضاف حافظ، أن المؤتمر الفني للبطولة سينعقد في الثالث عشر من ايلول المقبل، لافتاً إلى أن آخر موعد للتسجيل سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته .

واشار الى ان الاتحاد حدد بدل اشتراك لكل لاعب 25 الف دينار ، مبينا ان الملاعب ستكون جاهزة لاحتضان المنافسات فضلا عن الطواقم التحكيمية التي ستقود المواجهات .

وبين ان الاتحاد حدد نظام اللعب بنقاط:

1- تسقيط فردي لجميع أدوار البطولة.

2-المباراة تتكون من مجموعتين كل مجموعة من 6 أشواط والمجموعة الثالثة SUPER-TIEBREAK

للسحبة الأولى .

3- تتكون البطولة من سحبتين يتم زرع اللاعبين المصنفين ذوي التسلسل من رقم 5 الى 12 وحسب عدد المشتركين (لا يشارك فيها المصنفون الاربعة الأوائل)

ويزرع بالسحبة الرئيسية المصنفين الأربعة الاوائل الذين لم يدخلوا في السحبة الاولى.

4 - السحبة الرئيسية يكون نظام اللعب فيها ثلاث مجاميع كامله.

5- تبدأ المباريات الساعة 5 عصرا .

وأكد مدير البطولة ان تسجيل اللاعبين سيكون حصراً لدى الحكم العام الدولي علي كاظم مسلم الذي ملف من قبل الاتحاد بالمهمة .

واختتم على ملاعب التنس في العاصمة بغداد تموز الماضي الدوري العراقي الممتاز للتنس للموسم 2022-2023 بتتويج نادي الجيش باللقب.

وكانت المباراة الختامية قد جمعت فريقي نادي الجيش ونادي الحشد الشعبي وانتهت بفوز الجيش بنتيجة 2-1 ليتوج الجيش بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 .