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بغداد تحتضن بطولة العراق للمصارعة الحرة والرومانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-27T09:44:57+0000
بغداد تحتضن بطولة العراق للمصارعة الحرة والرومانية

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة،  الثامن من كانون الأول المقبل موعداً لإنطلاق بطولة أندية  العراق للناشئين والشباب بالمصارعة الحرة والرومانية والتي ستقام بالعاصمة بغداد على قاعة  الاتحاد في ملعب الشعب الدولي وتستمر حتى الحادي عشر منه .

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، إنه سيتم في ضوء نتائج البطولة اختيار العناصر المؤهلة لتمثيل العراق في المناسبات الرياضية القادمة، سيما وأن العام المقبل سيكون زاخراً بالمشاركات الخارجية التي نأمل من خلالها الحصول على نتائج إيجابية تليق بسمعة المصارعة العراقية.

وأكد عبد الكاظم أن الاتحاد العراقي للمصارعة بعد انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، وسيعمل بشكل كبير لتحقيق الانجازات المشرفة وتطوير اللعبة نحو الأفضل.

على صعيد آخر، دعا رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة "شعلان عبد الكاظم" جميع مدربي الأندية إلى الإسراع بإصدار جوازات السفر للاعبين الاحداث ( 14-15 سنة) وذلك تحضيراً للمشاركة في أولمبياد الاحداث الذي من المؤمل له أن يقام في روسيا تموز المقبل .

واكد عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، ضرورة أن تكون المشاركة العراقية مميزة في هذا التجمع العالمي الكبير سيما وأن الاتحاد المركزي سيقيم معسكر تدريبي على مستوى عال  استعداداً للبطولة المرتقبة .

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