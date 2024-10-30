بغداد تحتضن بطولة العراق للمصارعة
شفق نيوز/ أعلن
الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الأربعاء، عن إقامة بطولة العراق للمصارعة في
العاصمة بغداد مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال نائب رئيس
الاتحاد مهدي إسماعيل، لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العراقي سيقيم أكبر بطولة
للمصارعة في بغداد بمشاركة جميع الفئات العمرية التي تمثل مصارعي أندية العاصمة
وباقي المحافظات".
وأضاف أن
"منافسات البطولة ستستمر لمدة 15 يوماً"، مبيناً أنها "ستبدأ في
الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل وتنتهي في الثامن عشر من نفس الشهر".
وأشار إسماعيل إلى أن
"اليوم الأول سيشهد إجراء الأوزان للاعبين، وهو المؤتمر الفني والإداري الذي
يسبق انطلاق بطولة الأندية العراقية".
ولفت إلى أن
"البطولة ستقام على بساط قاعة المصارعة المركزية في مجمع الشعب الدولي، والذي
سيحتوي على عدة أبسطة تُقام عليها نزالات البطولة".
وتابع أن
"الاتحاد العراقي للمصارعة هيأ جميع الأمور التنظيمية، أبرزها تسمية الحكام
الذين سيقودون النزالات، وكل الأمور الاستضافية الأخرى، موضحاً أن المنافسات ستكون
تباعاً وحسب الفئات المشاركة في البطولة".