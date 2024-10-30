بغداد تحتضن بطولة العراق للمصارعة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الأربعاء، عن إقامة بطولة العراق للمصارعة في العاصمة بغداد مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

‏وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي إسماعيل، لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العراقي سيقيم أكبر بطولة للمصارعة في بغداد بمشاركة جميع الفئات العمرية التي تمثل مصارعي أندية العاصمة وباقي المحافظات".

‏وأضاف أن "منافسات البطولة ستستمر لمدة 15 يوماً"، مبيناً أنها "ستبدأ في الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل وتنتهي في الثامن عشر من نفس الشهر".

‏وأشار إسماعيل إلى أن "اليوم الأول سيشهد إجراء الأوزان للاعبين، وهو المؤتمر الفني والإداري الذي يسبق انطلاق بطولة الأندية العراقية".

‏ولفت إلى أن "البطولة ستقام على بساط قاعة المصارعة المركزية في مجمع الشعب الدولي، والذي سيحتوي على عدة أبسطة تُقام عليها نزالات البطولة".

‏وتابع أن "الاتحاد العراقي للمصارعة هيأ جميع الأمور التنظيمية، أبرزها تسمية الحكام الذين سيقودون النزالات، وكل الأمور الاستضافية الأخرى، موضحاً أن المنافسات ستكون تباعاً وحسب الفئات المشاركة في البطولة".