بغداد تحتضن بطولة الرجال للمصارعة الحرة والرومانية

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الأربعاء، السابع من شهر كانون الأول المقبل، موعداً لانطلاق بطولة العراق للأندية بالمصارعة المقررة في العاصمة بغداد.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر أن تكون بطولة أندية العراق للرجال في السابع من الشهر المقبل، بمشاركة واسعة لأندية العراق".

وأضاف إسماعيل، أن "ما يقارب 25 نادياً عراقياً يمثلون أندية بغداد والمحافظات العراقية، سيشاركون في البطولة التي تقام بالمركز التخصصي التابع لاتحاد المصارعة المركزي ببغداد".

ولفت إلى أن "منافسات البطولة ستقام لفعاليتي المصارعة الحرة والرومانية"، لافتاً إلى أن "الاتحاد أبلغ الأندية بموعد البطولة بغية الاستعداد قبل انطلاقه".

وأشار إسماعيل، إلى أن "نتائج البطولة ستعتمد محلياً للحاصلين على المراكز الأولى بغية تصنيفهم وإعدادهم للمشاركات الدولية المقبلة".

وكان المنتخب العراقي للمصارعة، قد شارك في بطولتين خارجيتين بمصر مطلع الشهر الحالي، الأول في البطولة العربية، والثانية في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية.