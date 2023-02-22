بغداد تحتضن بطولة الجمهورية لكرة السلة

شفق نيوز/ اعلنت محافظة بغداد، إنطلاق بطولة الجمهورية لكرة السلة للشباب يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان لمحافظة بغداد، "أن الاتحاد العراقي لكرة السلة، وبرعاية محافظ بغداد محمد جابر العطا، نظم بطولة الجمهورية للشباب لكرة السلة والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل على قاعة الشعب للألعاب المغلقة، بمشاركة 16 فريقاً لمحافظات عراقية".

وأوضح أنه "سيشارك في البطولة (16) فريقاً لمحافظات بغداد، البصرة، وذي قار، وميسان، والمثنى، والديوانية، وبابل، والنجف، وكربلاء، وواسط، وديالى، والأنبار، وكركوك، والسليمانية، وأربيل، ودهوك ".

واشار البيان إلى "ان البطولة ستستمر لمدة (5) أيام متتالية، وسيشهد حفل الافتتاح فعاليات فلكلورية وتراثية فضلاً عن توزيع الجوائز للفرق الفائزة خلال حفل تنظيمي اخر خاص بالاختتام"، لافتا الى أن "البطولة تأتي لتعزيز دور الشباب في توثيق البنية التحتية للأجيال الرياضية في المرحلة المقبلة".