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بغداد تحتضن بطولة الاندية العراقية للسباحة الاولمبية

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-26T13:57:09+0000
بغداد تحتضن بطولة الاندية العراقية للسباحة الاولمبية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية يوم الثلاثاء، عن احتضان بغداد بطولة الاندية العراقية للسباحة الاولمبية.

وقال رئيس الاتحاد خالد كبيان لوكالة شفق نيوز؛ ان "البطولة ستنطلق منتصف الشهر المقبل بمشاركة واسعة لاندية العراق في مسبح الشعب الاولمبي المغلق ببغداد".

وبين كبيان؛ ان "البطولة ستكون فرصة لسباحينا لإثبات جدارتهم لتحقيق المراكز الأولى والتحاقهم بتشكيلة المنتخب الوطني الذي سيمثل السباحة العراقية في استحقاقات خارجية مقبلة".

واوضح ان "الاتحاد العراقي جهز مسبح الشعب المغلق لاحتضان المنافسات وتدريبات منتخباتنا الوطنية بعد اكمال اجراءات الادامة الموسمية  عليها".

يشار الى ان فريق الشرطة توج اول في بطولة المسافات الطويلة الاخيرة التي نظمها الاتحاد على نهر دجلة وحل فريق نادي الجيش ثانياً ونادي الحشد الشعبي ثالثاً.

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